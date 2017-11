Infineon: Erstklassige Ausgangssituation!

Liebe Leser,

Infineon ist in der vergangenen Handelssitzung wieder stärker geworden. Charttechnische Analysten sind der Meinung, die Aktie könne schon sehr bald eine wichtige Hürde überwinden. Danach habe der Titel noch 20 % Potenzial. Deshalb sei der Wert jetzt in einer erstklassigen Ausgangssituation. Im Einzelnen: Infineon hat nach einem kleinen Rücksetzer in den letzten Tagen am Dienstag wieder um wenige Cent zulegen können. Nun steht die Aktie vor wichtigen Prüfungen. So sei der Wert nach Meinung der Chartanalysten in einem langfristig geltenden Aufwärtstrend. Um dies zu bestätigen müsste nun zum einen die runde Marke von 25 Euro überwunden werden, zum anderen das derzeitige 15-Jahres-Top 25,28 Euro. Hier war die Aktie am 21. November nach unten abgedreht. Dennoch: Selbst dann ist der Weg noch nicht zu Ende. Der Aufwärtstrend aus charttechnischer Sicht ist seit Ende August sichtbar und führte entlang einer stabilen Aufwärtstrendgeraden nach oben. Diese dient nun auch als Unterstützung, sodass Investoren mit steigenden Notierungen rechnen dürften.

Die nächstliegende Unterstützung ist bereits in Höhe von 24 Euro sichtbar. Insofern ist die Situation stabil. Wirtschaftlich orientierte Analysten sind mehrheitlich der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 65 % der Bankanalysten unterstreichen dies, indem sie für einen Kauf plädieren. 35 % sind dafür, den Titel zu halten und niemand verkauft den Wert derzeit. Damit ist die Stimmung gut, auch wenn es noch keine relevanten wirtschaftlichen Nachrichten nach den Quartalszahlen vom 14. November gab.

Technische Analysten: Es sieht gut aus

Auch die technischen Analysten sind der Meinung, die Aktie befinde sich in einem Hausse-Modus. Die Trendpfeile sind in allen zeitlichen Dimensionen aufwärts gerichtet. Dies ist ein klares Signal dafür, dass die Kurse weiter steigen dürften und dass ein Kauf – aus technischer Sicht – sinnvoll sei. Allerdings ist der Vorsprung im kurzfristigen Trendbereich minimal. Der GD20 könnte jederzeit unterkreuzt werden. Dies allerdings hat für die klassische Trendanalyse wenig Bedeutung. Daher generiert der Wert derzeit eindeutig ein Kaufsignal!

Diese Lithium-Aktien werden bald boomen!

Öl war gestern! Erfahren Sie nur heute KOSTENLOS: Deshalb startet Lithium jetzt erst richtig durch! Diese 5 Aktien werden 2017 einschlagen! Exklusiv und KOSTENLOS sichern!

HIER klicken und „Lithium-Report“ KOSTENLOS herunterladen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.