Infineon: Erst abwärts, dann aufwärts?

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Ausgehend von einem am 8. Oktober bei 15,27 Euro ausgebildeten Tief stieg die Infineon-Aktie bis Ende Januar kontinuierlich an. Im Anschluss an das Hoch vom 24. Januar bei 22,10 Euro ging der Kurs jedoch in eine Konsolidierung über und fiel dabei kurzzeitig sogar unter seinen 50-Tagedurchschnitt zurück.

Diese Schwäche konnten die Bullen schnell wieder ausgleichen. Der Kurs explodierte nach der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung