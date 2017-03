Infineon: Entscheidender Durchbruch nach oben?

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Infineon zählte an den deutschen Börsen zuletzt zu den Gewinnern. Nunmehr gelang ein möglicherweise entscheidender Durchbruch nach oben. Binnen einer Woche ist die Aktie um gut 3 % gestiegen und greift damit seine jüngst markierten Tops an. Das 10-Jahres-Hoch vom 3. Februar bei 17,76 Euro ist fast wieder erreicht. Sollte Infineon den Punkt in den kommenden Handelstagen noch einmal überwinden, dann wäre der Weg nach oben aus technischer sowie aus charttechnischer Sicht vollkommen frei.

Infineon: Banken ignorieren die Aktie fast

Allerdings haben sich die Bankanalysten bis dato kaum bewegt. Noch immer sind lediglich 30 % der wichtigsten Empfehlungen ein „Kauf“-Hinweis. 60 % sind immer noch „Halten“-Empfehlungen. Dabei dürften die charttechnischen und technischen Voraussetzungen für eine bessere Stimmungslage gegeben sein.

Infineon befindet sich in allen wichtigen zeitlichen Dimensionen in einem Aufwärtstrend. Die kurzfristigen gleitenden Kursdurchschnittswerte sind derzeit allerdings noch nicht weit entfernt. Kurzfristig könnte die Aktie aus dieser Sicht jederzeit wieder etwas abgeben. Mittel- und vor allem langfristig aber hat Infineon die Möglichkeit, wieder einen deutlich stärkeren Aufwärtstrend zu erreichen. Hier beträgt der Vorsprung auf einen Trendwechsel annähernd 13 %. Charttechniker verweisen zudem auf die erfolgreiche Bodenbildung in Höhe von 17,00 Euro.

Damit befindet sich Infineon noch immer im grünen Bereich.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.