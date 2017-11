Infineon: Einfach nicht aufzuhalten – Aktie mit neuem 15-Jahres-Top!

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Infineon hat in den vergangenen Tagen erneut massiv an Boden gewonnen. Jetzt ist der Weg frei zu neuen Rekordkursen, heißt es in den Analysen von Charttechnikern. Der Kurs kann fast um 20 % steigen – ohne dabei Widerstände vorzufinden. Im Einzelnen: Infineon ist alleine am Dienstag um mehr als 3 % gestiegen. Damit wurde der langfristige charttechnische Aufwärtstrend bestätigt. Der Wert schob sich eindrucksvoll über die runde Hürde von 25 Euro und übertraf damit das bisherige 15-Jahres-Hoch bei 24,51 Euro vom 6. November. Nun habe die Aktie Luft bis zu den runden 30 Euro, meinen Chartanalysten, da es bis dorthin keine nennenswerten Hürden mehr gibt. Nach dem neuen Mehrjahreshoch machen Anleger am heutigen Mittwoch allerdings erst einmal Kasse und schicken die Aktie damit wieder etwas gen Süden. Das ist aber kein Grund zur Sorge.

Die Kurse werden auch durch wirtschaftlich orientierte Analysten gestützt. Der Wert ist nach Meinung von 65 % aller Bankanalysten ein „Kauf“. 35 % wollen den Titel „halten“, doch niemand plädiert für einen „Verkauf“. Insofern ist die Stimmung recht gut.

Technische Analysten: Dieser Trend ist eindeutig!

Technische Analysten schließen sich der Auffassung der Charttechniker an. Die Aktie ist noch immer im Aufwärtstrend. Da die Trendpfeile in allen Zeitdimensionen aufwärts gedreht sind, ist der Hausse-Modus auf breite Schultern gestellt. Der Abstand von fast 20 % zum GD200 suggeriert einen starken Aufwärtstrend. Hier liegen weitere Kaufsignale vor!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.