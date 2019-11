Infineon: Eine wichtige Hürde wurde genommen!

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Der Infineon-Aktie ist es in den letzten Tagen gelungen, mit dem Abwärtstrend seit dem Juni 2018 eine wichtige Hürde zu überwinden. In der Spitze konnte die Aktie am Dienstag bis auf 19,96 Euro ansteigen. Seitdem bestimmen leichte Gewinnmitnahmen das Bild. Diese sind bislang unproblematisch und können zudem als ein Rücklauf auf den gebrochenen Widerstand interpretiert werden.

Für die Käufer wird ...



