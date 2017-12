Infineon: Eine tolle Chance!

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Infineon hat am Freitag ein starkes Zeichen gesetzt. Die Aktie gewann erneut etwas an Wert hinzu und konnte damit eine wichtige Kursuntergrenze verteidigen. Dies ist ein Signal dafür, dass der Wert seine früheren Zwischenhochs wieder angreifen kann, so das Urteil der Chartanalysten. Dies macht für Infineon ein Kurspotenzial von raschen 10 % und mehr aus, heißt es nun. Konkret: Es ging zwar nur um wenige Cent nach oben, dennoch wurde Chartanalysten kurz vor Weihnachten warm ums Herz. Die Aktie verteidigte souverän die bisherige Unterstützung bei 23 Euro. Dies ist im Kontext eines übergeordneten und langfristigen Aufwärtstrends zu betrachten und zu bewerten. Schließlich verhinderte der konnte der Wert dadurch verhindern, die bisherige Unterstützung in Höhe von 22 Euro zu testen. Vielmehr drehte der Kurs nach einem kleinen Rücksetzer wieder vorher nach oben ab und peilt nun in einem ersten Schritt die Obergrenze in Höhe von 25 Euro, einer runden Marke an. Danach könnte es bis zum Zwischenhoch bei 25,28 Euro hinaufgehen. Dies ist der höchste Kurs, den Infineon in den vergangenen 15 Jahren erreicht hatte. Am 21. November wurde das neue 15-Jahres-Top markiert. Bis dahin sind nur knapp 9 % aufzuholen. Aber: Darüber befänden sich bis zur runden Marke von 30 Euro keine nennenswerten Widerstände mehr, die es zu bezwingen gilt.

Wirtschaftlich betrachtet sind keine neuen, kurstreibenden Nachrichten mehr hinzugekommen. Immerhin aber sind noch 75 % aller Bankanalysten der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 25 % wollen derzeit halten und niemand verkauft den Titel. Die Stimmung ist demnach relativ gut.

Technische Analysten: Kaufen

Technische Analysten verorten Infineon derzeit im Aufwärtstrend. Die Aktie hat die mittel- und langfristigen Trendsignale auf „Kaufen“ gestellt, der GD200 verläuft bei 20,28 Euro und ist damit 12,6 % entfernt. Es liegt ein Kaufsignal vor!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.