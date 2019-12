Infineon: Dieser Test sollte bestanden werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Insgesamt dreimal scheiterten die Käufer im November und frühen Dezember daran, die Infineon-Aktie über die runde 20,00-Euro-Marke ansteigen zu lassen. Erst der vierte Anlauf brachte am 11. Dezember den Durchbruch. In der Spitze stieg der Kurs anschließend bis zum 13. Dezember auf 21,29 Euro an.

Seitdem läuft eine Korrektur. Sie kann bislang noch als Rücklauf auf das ursprüngliche Ausbruchsniveau gewertet



