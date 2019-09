Infineon: Dieser Test muss jetzt bestanden werden sonst …

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Der jüngste Anstieg der Infineon-Aktie hat sich auch in den letzten Tagen weiter fortgesetzt. Dabei konnten die Käufer einen wichtigen Erfolg erringen. Es gelang ihnen, den 50-Wochendurchschnitt bei 17,99 Euro zu überwinden. In dieser Woche schwenkte die Aktie nach dem Hoch vom Freitag bei 18,64 Euro in eine leichte Konsolidierung ein. Sie hat den Kurs bis auf die 50-Wochenlinie zurückgeführt.

