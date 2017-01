Infineon: Diese Marktchancen unterschätzen die Anleger derzeit noch!

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

im Dezember gab es einige Hochstufungen für die Infineon-Aktie seitens der Analysten. Insgesamt 8 Analysehäuser veröffentlichten neue Einschätzungen.

Autoindustrie als Wachstumstreiber

Die Experten zeigten sich insbesondere von der Entwicklung der Automotive-Sparte begeistert. Nach Berechnungen von Johannes Schaller (Deutsche Bank) dürfte die Nachfrage der Autoindustrie nach Halbleiterprodukten im 4. Quartal nochmals um 15 % angestiegen sein. Damit dürfte Infineon im Weihnachtsquartal kräftig dazuverdient haben, weil das Unternehmen vor allem im hochpreisigen Premiumbereich als Zulieferer aktiv ist.

Unterschätzter Markt

Harald Schnitzer von der DZ Bank lobte darüber hinaus die strategische Ausrichtung der ehemaligen Siemens-Tochter. Der Vorstand setzte in Forschung & Entwicklung die richtigen Schwerpunkte. Die Themen Sicherheit, Fahrassistenzsysteme und Energieeffizienz seien auch in den kommenden Jahren wichtige Boommärkte. Kai Korschelt von Merrill Lynch fügte hinzu, dass Infineon auch bei seinen anderen Standbeinen attraktive Lösungen in petto habe. So hob er die neuen Smartphones-Apps hervor, die der Halbleiterkonzern für Virtual-Reality-Systeme entwickelt. Die Marktchancen dieser Anwendungen werden aus seiner Sicht derzeit noch von Anlegerseite unterschätzt.

Neue Analystenempfehlungen im Überblick

(Analyst: Einstufung – Kursziel in Euro (Abstand zum Kurswert in Prozent)

Deutsche Bank: „Kaufen“ – 20,00 Euro (+21 %)

Baader Bank: „Buy“ – 19,00 Euro (+14 %)

DZ Bank: „Kaufen“ – 18,50 Euro (+11 %)

Citigroup: „Buy“ – 18,50 Euro (+11 %)

Merrill Lynch: „Buy“ – 17,80 Euro (+7 %)

Credit Suisse: „Outperform“ – 17,50 Euro (+6 %)

Goldman Sachs: „Neutral“ – 16,60 Euro (0 %)

UBS: „Neutral“ – 16,20 Euro (-2 %)

Ein Gastbeitrag von Mark de Groot.

