Infineon: Darum werden die nächsten Tage so spannend!

die Aktie des Chipkonzerns Infineon befindet sich weiterhin auf einem Höhenflug. Nun steht das im DAX gelistete Papier sogar kurz davor, die psychologisch wichtige 20-Euro-Schwelle zu durchbrechen.

Großes Potenzial

Nach der Anhebung der Umsatz- und Ergebnisziele Ende März und einer Hochstufung durch die US-Investmentbank Goldman Sachs Mitte dieses Monats hatte die Aktie jeweils einen kräftigen Satz nach vorne gemacht. Mit einem Kurs von 19,76 Euro notiert die Aktie aktuell auf einem neuen 15-Jahres-Hoch und nähert sich mit schnellen Schritten der 20-Euro-Marke. Goldman Sachs hatte den fairen Wert der Aktie in der aktuellen Studie auf 22 Euro beziffert, die Analysten der Commerzbank trauen dem Halbleitersteller sogar Notierungen von 23 Euro zu.

Der Grund hierfür liegt in der Fokussierung des Unternehmens auf die Automobilindustrie. Potenzielle Megatrends wie Elektromobilität sowie vernetztes und autonomes Fahren eröffnen enorme Wachstumschancen, wodurch auch die Aktie auf eine neue Ebene gehievt werden könnte. Speziell im stark wachsenden chinesischen Markt ist Infineon sehr gut aufgestellt. Hinzu kommt, dass sich angesichts der Konsolidierungswelle in der Chipbranche nach wie vor Übernahmefantasien um den DAX-Konzern ranken.

Zukäufe auch weiterhin ein Thema

Infineon selbst will nach der geplatzten Übernahme des US-Rivalen Wolfspeed weiterhin den Markt sondieren und hat dabei vor allem die USA im Blick. „Es bleibt sinnvoll, sich in Amerika nach Gelegenheiten umzuschauen“, sagte Konzernchef Reinhard Ploss im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. „Wir beobachten kontinuierlich den Markt auf der Suche nach Unternehmen, die strategisch und von der Kultur her zu uns passen könnten – und die sich für uns natürlich auch finanziell rechnen würden.“

Ein Beitrag von Hermann Pichler.