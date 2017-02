Infineon: Darum reagierten die Anleger so empfindlich!

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Lieber Leser,

unter verstärkten Abgabedruck gerieten unlängst die Kurse der Infineon-Aktie. Hintergrund der Abwärtskorrektur war die Mitteilung, dass der Mutterkonzern Cree die Übernahme seiner Tochter Wolfspeed durch die Münchener endgültig für gescheitert erklärt hat. Das Geschäft hatte offensichtlich große Erwartungen erzeugt, die nun zerplatzten.



Keinen Ärger mit US-Regierung heraufbeschwören

Wirklich überraschend kam die Absage freilich nicht, nachdem die US-Behörden das Vorhaben als Gefahr für die nationale Sicherheit bewerteten. Offenbar ist Cree zu der Entscheidung gelangt, keinen Ärger mit der amerikanischen Regierung unter Präsident Trump heraufbeschwören zu wollen, zumal die Aussichten auf ein Zustandekommen des Deals ohnehin faktisch gleich null waren. Schließlich kennen die USA bekanntlich kein Pardon, wenn es um die Sicherheit der Nation geht.

Börsianer reagieren verschnupft

Dass der Markt derart verschnupft reagierte, zeigt wie sinnvoll die Übernahme für Infineon gewesen wäre. Die Expertise, die Wolfspeed in puncto neuer Halbleitermaterialen besitzt, hätte dem Dax-Konzern beim Bau von kleineren und effizienteren Ladegeräten für Elektroautos geholfen. Dadurch hätte Infineon seine Position als Zulieferer für die PKW-Branche und für den Mobilfunk-Standard 5G stärken können. Nach dem Bruch des steilen Aufwärtstrends seit Juli letzten Jahres drängen sich Käufe der Infineon-Aktie derzeit nicht sonderlich auf, zumal das Papier mit einem KGV von über 21 für das Geschäftsjahr 2016/17 nicht günstig ist.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse