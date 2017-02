Infineon: Ein Dämpfer – aber keine Katastrophe!

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

auf der Hauptversammlung von Deutschlands größtem Chipkonzern Infineon drehte es sich vor allem um die Übernahme des US-Rivalen Wolfspeed. Vor wenigen Tagen hatten die US-Behörden Einwände gegen den Verkauf des Chipspezialisten vorgebracht, da eine Gefahr für die nationale Sicherheit befürchtet wird. Der Fall weckt Erinnerungen an die geplatzte Übernahme des Chipanlagenbauers Aixtron durch eine chinesische Investorengruppe im vergangenen Jahr.

Kaum noch Hoffnung

Konzernchef Reinhard Ploss schien inzwischen selber nicht mehr wirklich an eine Wende zu glauben, da die US-Behörden auch keine Maßnahmen vorgeschlagen hätten, wie die Sicherheitsbedenken ausgeräumt werden könnten. „Vor diesem Hintergrund sehen wir ein ganz erhebliches Risiko, dass wir die Übernahme nicht wie geplant oder sogar überhaupt nicht werden durchführen können“, sagte er. Wenige Stunden später bestätigten sich seine düsteren Vorahnungen. Cree, der Mutterkonzern von Wolfspeed, sagte das Übernahmegeschäft offiziell ab.



Dies bedeutet sicherlich einen Rückschlag bei den Ambitionen des DAX-Konzerns im Bereich Elektromobilität. Diese sind gleichwohl überschaubar, da Infineon in diesem Geschäftsfeld durch die hohe Spezialisierung auch so sehr gut aufgestellt ist.

Sonst gab es viel Lob

Davon abgesehen war die Stimmung aber überaus positiv. Daniela Bergdolt lobte als Vertreterin der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) die starke operative Entwicklung von Infineon. Umsatz, Ergebnis und Gewinn konnten im abgelaufenen Geschäftsjahr 2015/16 (bis Ende September) zum Teil deutlich verbessert werden. Auch die Aktie lässt mit einer 12-Monats-Performance von knapp 60 Prozent kaum Wünsche übrig. Ploss will die Profitabilität weiter steigern, in den kommenden Jahren wird eine Marge von 17 Prozent in Angriff genommen.

