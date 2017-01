Infineon: Der Chiphersteller unter der Lupe!

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

die Infineon Aktie notiert weiter in Schlagweite zum 52 Wochenhoch bei 17,03€. Derzeit verschnauft die Aktie etwas und bereitet die nächsten Schritte vor. Grund genug das Unternehmen etwas genauer zu beleuchten und auf die Fundamentaldaten zu schauen.

Faktencheck:

Für langfristige Investoren sind hohe Kapitalrenditen von besonderer Bedeutung. Die Eigenkapitalrendite konnte in den letzten Jahren stetig gesteigert werden und liegt derzeit bei ordentlichen 15,4%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt stabile 8,3%. Ebenso konnten die Margen gesteigert werden. Die Netto-Marge des Unternehmens beträgt derzeit 11,5%. In den letzten Jahren ist Infineon mit durchschnittlich 14% jährlich gewachsen. Die Analysten erwarten, dass dieses Wachstum in den nächsten verlangsamt.

Bewertung:

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des Gewinns der letzten 12 Monate beträgt 24,9. Damit liegt das Unternehmen höher bewertet als in den vergangenen Jahren. Da Kurs-Buchwert-Verhältnis liegt derzeit bei 3,7.

Fazit:

Die Aktie konnte in den letzten Jahren gut vom soliden Unternehmenswachstum profitieren. Aufgrund der geringeren Wachstumsaussichten ist es unwahrscheinlich, dass diese Rally in dieser Geschwindigkeit fortgesetzt werden kann. Zudem ist die Aktie bereits relativ hoch bewertet. Daher sollten vorsichtigere Anleger auf Kursrückgänge warten, um größere Positionen zu eröffnen. Die nächsten Unternehmenszahlen werden am 02.022017 erwartet.

