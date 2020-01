Infineon: Die Bullen suchen ihre nächste Chance!

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Seitdem die Infineon-Aktie am 8. Oktober bei 15,27 Euro ein Tief ausgebildet hat, vollzieht der Wert eine neue Aufwärtsbewegung. Sie wird immer wieder von kleineren Konsolidierungen unterbrochen, ist aber nach wie vor vollkommen intakt. Dieses Bild wird auch von der 50-Tagelinie unterstützt. Sie wurde nur am 6. Januar ernsthaft getestet und folgt dem Kurs ansonsten in einem Abstand von 0,70 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung