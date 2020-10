Infineon: Anleger wieder in Kauflaune

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Mit einem Kursplus von 5,60 Prozent macht die Infineon-Aktie am heutigen Morgen auf sich aufmerksam. Der Wert startete mit einer Kurslücke zwischen 24,11 und 24,80 Euro in den Handel. Sie wurde anschließend nur wenig geschlossen, denn die Bullen machten ordentlich Druck und ließen den Kurs in den ersten zwei Handelsstunden bis auf ein Hoch bei 25,54 Euro vordringen.

