Infineon: Anleger wieder in Feierlaune!

Die von Infineon in dieser Woche vorgelegten Zahlen zum vierten Quartal haben die Anleger in Feierlaune versetzt. Der Kurs der Aktie, der am 3. Februar bei 19,38 Euro noch ein neues Jahrestief ausgebildet hatte und sich anschließend bis an seinen 50-Tagedurchschnitt vorgekämpft hatte, explodierte förmlich und stieg über die 22,00-Euro-Marke auf ein neues Jahreshoch an.

Dieses wurde am Donnerstag im



