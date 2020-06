Infineon Aktie: Das war wichtig!

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Die Infineon-Aktie hat sich in den letzten Tagen aus einer Situation befreit, die für die Bullen leicht hätte gefährlich werden können. Nachdem der Wert am 5. Juni bei 21,78 Euro ein Hoch ausgebildet hatte, ging die Aktie in eine Konsolidierung über. Diese erreichte am Montag mit einem Tief bei 18,67 Euro fast die 50-Tagelinie.

Es gelang den Käufern jedoch, einen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung