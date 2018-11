Infineon-Aktie: Die starke Gegenbewegung setzt sich fort!

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Nachdem die Infineon-Aktie noch vor rund einer Woche in den Keller gerauscht ist, ist sie nun wieder stark angestiegen. Die vorherigen Verluste konnte die Aktie in der kurzen Zeit natürlich nicht in Gänze egalisieren, aber die Aktie ist in jedem Fall auf einem guten Weg. Nun steht der Kurs der Infineon-Aktie wieder bei etwa 19 Euro, nachdem man Ende Oktober fast ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Johannes Weber.