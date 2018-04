Infineon-Aktie: Das sieht wirklich gut aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Infineon ist zuletzt weiter nach oben geklettert. Die Aktie konnte sich am Freitag ganz nah an eine wichtige charttechnische Hürde schieben. Damit ist der Wert jetzt in einem charttechnisch neutral zu wertenden Bereich, kann aber schon in wenigen Tagen wieder massiv nach oben steigen. Denn: die Aktie hat jetzt an der 22-Euro-Grenze gekratzt. Dabei würde die Eroberung von 22 Euro den ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.