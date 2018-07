Infineon: Die Aktie kämpft sich zurück!

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

In den vergangenen Tagen hat sich die Infineon-Aktie von ihrem Absturz zum Ende des letzten Monats wieder zurückgekämpft. Harte Arbeit wird eben doch belohnt. Als nächste Hürde ist nun die 200-Tagelinie anzusehen, die sich auf die Marke von 23 Euro zubewegt. An diesem Freitag steht die Infineon-Aktie kräftig im Plus, dies könnte an zwei Faktoren liegen!

Ein Beitrag von Johannes Weber.