Infineon-Aktie: Das ist immer noch sehr stabil!

Infineon musste am Dienstag einen kleinen, aber überschaubaren Rücksetzer hinnehmen. Dennoch befinden sich die Kurse der Technologie-Aktie in einem klaren Stabilisierungsmodus, so die Auffassung der charttechnischen Analysten. Denn die Untergrenze von 22 Euro, die seit Wochen nicht mehr unterschritten wurde, hält – unter gewissen Schwankungen – auch aktuell noch.

Damit dürfte sich in den kommenden Sitzungen eine Entscheidung anbahnen. Gelingt es, die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.