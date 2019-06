Infineon Aktie: Der große Deal belastet noch immer

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Infineon Aktie: Wann startet der Wert wieder durch?

Infineon hat in den vergangenen Tagen eine kleine Erholung geschafft. Am Montag zum Auftakt der neuen Börsenwoche jedoch verlor der Aktienkurs wieder. Noch immer gilt der Kaufpreis für den Übernahmekandidaten Cypress Semiconductor als zu hoch, so die Klage der Analysten. Zudem ist der Chipmarkt deutlich schwächer geworden. Grund sind die Konjunktur-Bedingungen, die sich für ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



