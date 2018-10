Infineon-Aktie: Ein gefundenes Fressen für Short-Investoren!

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Infineon hat am Mittwoch den Trend der vergangenen Wochen auf eindrucksvolle Weise bestätigt. Gegen den allgemeinen Erholungstrend am Markt ist die Aktie um weitere gut 3 % nach unten gerutscht. Damit ist Infineon im charttechnisch ausgeprägten Abwärtstrend verankert. Der Wert hat alleine in den vergangenen vier Wochen einen Abschlag von gut 14 % hinnehmen müssen. Im zurückliegenden Quartal ging es um ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.