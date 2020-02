Infineon-Aktie – Nach Zahlen stark! Widerstand muss geknackt werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Infineon hat die Erwartungen der Anleger übertroffen. So konnte der Kurs der Infineon-Titel am 05. Februar deutlich ansteigen! Eine sehr lange weiße, positive Tageskerze bildete sich so bei hohen Umsätzen. In der Methodik der japanischen Chartanalyse, den Candlesticks, ist das ein positives Signal!

Charttechnik positiv mit langer weißer Kerze!

Die Japaner sagen hierzu: Lange weiße Kerzen stützen den Markt.



