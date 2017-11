Infineon Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Liebe Leser,

die Infineon-Aktie bleibt auch in dieser Woche stabil, nachdem sie aufgrund von positiv ausgefallenen Quartalsergebnissen in der vergangenen Woche bereits ein Reversal auf Wochenkerzenbasis hingelegt hatte. Das Plus in dieser Woche beträgt im Vergleich zum Eröffnungskurs vom Montag knapp 3 %. Die Aktie erreichte in dieser Woche ein neues Allzeithoch bei 25,60 Euro je Aktie. Unterstützend dabei wirkte mit hoher Wahrscheinlichkeit auch der US-Markt, wo sich insbesondere der technologielastige NASDAQ-Index sehr stark zeigte. Der deutsche TecDAX-Index folgte der Stabilität und erreichte zeitweise ein neues Allzeithoch bei 2.591 Punkten.

Kaufsignal bestätigt?

Charttechnisch betrachtet hat die Infineon-Aktie damit womöglich das Kaufsignal der vergangenen Woche bestätigt. Zuvor war der Wert aus dem langfristigen und aufwärts gerichteten Trendkanal ausgebrochen und testete im Anschluss die überwundene Trendlinie von oben an. Ein aus Sicht von Charttechnikern durchaus beliebtes Muster, das für Einstiege genutzt wird. Somit bleibt die Aktie nun im Bereich bei 23,50 Euro sehr gut unterstützt. Der Trend könnte sich nun nochmals beschleunigen, sofern der Kurs über der Unterstützung bleibt.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.