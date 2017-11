Infineon Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Liebe Leser,

die Infineon-Aktie gehörte in dieser Woche zu den Werten, die gegenüber dem Gesamtmarkt mit relativer Stärke performt haben. Aus charttechnischer Sicht hat die Aktie in der Vorwoche den technischen Ausbruch aus dem aufwärts gerichteten Trendkanal korrigiert. In dieser Woche setze sich die Korrektur zwar zunächst weiter fort, doch gegen Ende der Woche kamen neue Käufer in den Markt und hievten den Kurs wieder über den Trend hinaus, sodass der Schlusskurs auf Wochenkerzenbasis ebenfalls darüber lag. Damit eröffnet sich aus Sicht einiger Chartanalysten womöglich ein Kaufsignal.

Gute Zahlen per viertes Geschäftsquartal

Fundamental betrachtet gab es unternehmensspezifische Nachrichten zu vermelden. Das Unternehmen legte größtenteils positive Zahlen per letztes Geschäftsquartal vor. Mit einem festeren US-Dollar wären die Ergebnisse noch besser ausgefallen. Die Aussichten für das begonnene Geschäftsjahr waren für die Margen jedoch vorsichtig ausgefallen, sodass einige Anleger Gewinne mitnahmen und für den kurzen Absacker in den oben besagten Trendkanal sorgten. Insgesamt schaut das Unternehmen jedoch auf ein weiterhin erfolgreiches Geschäftsjahr 2017/18. Das Geschäftsjahr 2016/17 wurde im Rahmen der Prognosen abgeschlossen. Der größte Umsatztreiber bleibt weiterhin die Automobilindustrie.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.