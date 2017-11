Infineon Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

die gemischt ausgefallenen Ergebnisse vieler deutscher Unternehmen haben in dieser Woche die Infineon-Aktie belastet. Infineon selbst wird in der nächsten Woche die Zahlen per viertes Geschäftsquartal veröffentlichen. Die Erwartungen sind weiterhin positiv. In dieser Woche wurde zudem bekannt, dass Broadcom den Infineon-Rivalen Qualcomm für 130 Mrd. US-Dollar übernehmen will. Qualcomm selbst ist derweil gerade dabei, einen Deal mit dem niederländischen Marktführer NXP unter Dach und Fach zu bringen.

Übernahmenwelle könnte Infineon sowohl positiv als auch negativ beeinflussen

Die Übernahmewelle setzt sich daher im Halbleitersegment fort und könnte früher oder später auch Infineon treffen. Das wäre durchaus positiv. Negativ hingegen könnte es werden, sofern Infineon hinter der Konkurrenz bleibt, weil es zu keiner Übernahme kommt. Vor allem, wenn auch die Abnehmer von Infineons Produkten wie etwa Nvidia oder Samsung beginnen, ihre eigenen Chips zu produzieren oder zur Konkurrenz wechseln. Noch ist es aber nicht soweit.

Technischer Ausbruch bleibt intakt

Charttechnisch hat die Aktie den aufwärts gerichteten Trendkanal zuletzt bereits überwinden können. In dieser Woche korrigierte die Aktie den Ausbruch und testete das Ausbruchsniveau an. Sofern der Kurs nun über dem Trend verbleibt, dürfte die Wahrscheinlichkeit für weiter steigende Kurse erhöht sein.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.