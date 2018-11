Infineon-Aktie: Wochenanalyse mit Hilfe des Ichimoku!

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Aktuell liegt der Kurs der Infineon-Aktie unter der Wolke des Ichimoku und bildet so ein bärisches Signal. Die Wolke an sich ist ebenfalls bärisch eingestellt, gleiches gilt für die Zukunftswolke. Der Widerstand, der an die Kijun-Linie angrenzt, hält den Kurs mit Erfolg unten. Der Kurs liegt auch aktuell unter der Kijun-Linie, wodurch ein weiteres bärisches Signal aufgezeigt wird.

Aktuelle Lage der Aktie: ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Anna Hofmann.