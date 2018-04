Infineon-Aktie: Wo geht die Reise hin?

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Infineon wird wieder stärker. Das Papier hat zwar in den zurückliegenden Handelssitzungen etwas nachgegeben. Dennoch hat die Aktie nach Meinung von Chartanalysten eine hohe innere Stärke unter Beweis gestellt. Die Abwärtstendenz, die in schwächeren Phasen durchaus möglich war, könnte nun in den vergangenen Tagen wieder abgewendet worden sein. Unterstützungen in Höhe von 20 Euro und auch in Höhe von 21 Euro ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.