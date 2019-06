Infineon-Aktie: Wo geht die Reise hin?

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Die Aktie des größten deutschen Chipkonzerns, Infineon Technologies, musste in den vergangenen Wochen starke Verluste hinnehmen, die den Kurs in dieser Woche auf ein neues 30-Monats-Tief bei 13,43 Euro zurückgeführt haben. Neben den geopolitischen Spannungen machte dem Kurs auch die angekündigte Übernahme des US-Rivalen Cypress Semiconductor zu schaffen, zumal Infineon eine hohe Übernahmeprämie zu zahlen bereit ist. Immerhin geht es in ...



