Infineon-Aktie: Wie sind die weiteren Aussichten?

Die Infineon-Aktie musste in den letzten Tagen deutliche Verluste hinnehmen, die zum Rückfall unter den seit Mitte Juli bestehenden Aufwärtstrend geführt haben. Der Rücksetzer hat allerdings keine fundamentalen Gründe, sondern ist auf die Angst vor steigenden Zinsen und einem möglichen Zahlungsausfall der USA zurückzuführen. Dies führte am Dienstag besonders bei Technologiewerten zu starken Einbrüchen. Am Mittwoch und am Donnerstag kann sich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



