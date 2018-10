Infineon-Aktie: Wie sind die aktuellen Entwicklungen?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die Infineon-Aktie ist am Montag mit einem deutlichen Plus aus dem Handel gegangen, doch das soll nicht darüber hinwegtäuschen, wie sich der Kurs in den vergangenen Tagen entwickelt hat. Von rund 20 Euro ging es auf 18 Euro nach unten. Widerstände gibt es genug, doch zuletzt drückte vor allem der GD (38) den Kurs der Infineon-Aktie nach unten. Ohne besondere Auffälligkeiten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Johannes Weber.