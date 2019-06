Infineon-Aktie: Weiter in der Bredouille!

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Die Infineon Aktie kommt einfach nicht zur Ruhe. Am vergangenen Freitag schoss der Kurs schon wieder abwärts und erreichte damit ein neues Jahrestief. Der Trend hat sich inzwischen zu einem Abwärtsfiasko entwickelt und der eine oder andere Anleger dürfte nun an seiner Anlageentscheidung zweifeln. Seit Jahresbeginn hat der Kurs fast 18 % an Wert verloren. Vom einstigen Jahreshoch bei 21,50 Euro ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



