Infineon-Aktie: Was ist jetzt noch drin?

Die Infineon-Aktie hat in dieser Woche für einen charttechnischen Meilenstein gesorgt, indem das Anfang April markierte Mehrjahreshoch bei 37,305 Euro überwunden wurde. Diesen Erfolg feierten die Anleger mit Gewinnmitnahmen, wodurch der Kurs unter der Woche bis auf 35,665 Euro zurückkam. Auf Höhe der 36,00-Euro-Marke bekamen die Käufer wieder Zugriff und bescherten der Aktie am Donnerstag und Freitag erneut steigende Kurse.



