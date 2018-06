Infineon-Aktie: Was ist denn hier los?

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Technologie-Werte sind heute gefragt und auch die Infineon-Aktie steigt stark an. Das Plus beträgt bis in den Nachmittag hinein mehr als 3,5 %! Damit kann die Infineon-Aktie auch das letzte Hoch überwinden, an dem die Aufwärtsbewegung zuletzt ins Stocken geraten war. Ist nun das Mehrjahreshoch bei 26 Euro fällig?

Aktuelle Meinungen zur Aktie: Erfreuliche Ausgangssituation!

Das Halbleiterunternehmen Infineon bereitet sich auf rosige ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Johannes Weber.