Infineon-Aktie: Was ist da los?

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Am Mittwoch, den 27.09.2021, lag die Infineon Aktie noch an der Spitze bei 37,99 EUR, wohingegen sie nun schon einen Wert von ca. 35 EUR erlangt. Dies entspricht einem Rückgang von über 5,5 %. Am Dienstag gehörte das Wertpapier zu den Verlierern im DAX. Doch worauf ist das zurückzuführen?

Aufgrund der Corona-Krise und der hiermit verbundenen Inflation geht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung