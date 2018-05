Infineon-Aktie: Wachstum durch KI, IoT und autonomes Fahren

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Der deutsche Chiphersteller Infineon Technologies AG baut ein neues Entwicklungszentrum in Dresden. Der Münchener Konzern gab in einer Pressemitteilung bekannt, dass er sich dort vor allem auf die Bereiche Künstliche Intelligenz und autonomes Fahren, Elektromobilität und IoT konzentrieren will.

Erste Phase bereits 2018 fertiggestellt

Infineon ist schon lange in Dresden vertreten, zurzeit sind dort 2.200 Mitarbeiter mit der Optimierung von Fertigungsprozessen, der Entwicklung ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Benjamin Fitzgerald.