Infineon-Aktie: Vorbei mit der Herrlichkeit!

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Am Dienstag hat die Aktie von Infineon tatsächlich noch einmal zugelegt. Im allgemein positiven Marktumfeld, von Wirecard einmal abgesehen, haben sich die Papiere des Halbleiterspezialisten von 16,71 auf 17,02 Euro verbessert, ein Plus von fast zwei Prozent. Am Mittwoch im frühen Handel war es mit der Herrlichkeit aber wieder vorbei, Infineon rutschte zeitweilig ab auf 16,61 Euro. Auf Monatssicht steht, trotz ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung