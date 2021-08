Infineon-Aktie: Der Turnaround ist gelungen!

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Nach einer mehrtägigen Abwärtsbewegung hat die Infineon-Aktie zum Ende der vergangenen Woche wieder zulegen können. Am Donnerstag zeigte sich bereits, dass die Bären nicht in der Lage sind, den Kurs im Bereich des Tagestiefs zu halten. So entstand eine grüne Kerze mit einem langen unteren Docht, was in der Chartanalyse oftmals das Ende einer Abwärtsbewegung und den Beginn einer neuen Aufwärtsbewegung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



