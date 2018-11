Infineon-Aktie: Trotz Verlusten relativ stark!

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Die Aktie von Infineon hat am Donnerstag in einem ungünstigen Marktumfeld noch vergleichsweise gut abgeschnitten, meinen die Chartanalysten mit Blick auf die nur geringfügigen Abschläge. Die Kurse sind in den mittel- und langfristigen Charteinstellungen indes ohne Zweifel im Abwärtstrend. Stark ist jedoch der Umstand, dass der Titel nicht unter die Marke von 17 Euro zu fallen scheint. Dies wiederum erhöht die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.