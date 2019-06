Infineon Aktie: Start von Power2Power!

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Am Mittwoch gab es Neuigkeiten von Infineon: Und zwar ist „Power2Power“ gestartet – ein „europäisches Kooperationsprojekt“ mit beachtlichen 43 Partnern aus acht Ländern, so Infineon. Was das mit Infineon zu tun hat: Das Vorhaben wird von einer Tochter von Infineon koordiniert, und zwar der Infineon Technologies Dresden GmbH & Co. KG. Wenig verwunderlich erfolgte der Start des neuen Projekts denn auch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



