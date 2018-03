Infineon-Aktie: Stabiler Aufwärtstrend!

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Liebe Leser,

seit Januar befand sich der Aktienkurs von Infineon auf dem Weg nach unten und berührte schließlich Anfang März die 200-Tage-Linie. Anschließend stieg der Kurs jedoch wieder in Richtung 24,00 Euro an und scheint nun sogar wieder das Allzeithoch ins Visier zu nehmen. Betrachtet man den Kurs der Aktie jedoch langfristig, ist ein stabiler Aufwärtstrend zu erkennen, welcher sich vermutlich auch in ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Johannes Weber.