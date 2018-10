Infineon-Aktie: Rettung in Sicht?

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Infineon hat zuletzt nach einem deutlichen charttechnischen Abwärtstrend wieder eine erfreuliche Reaktion gezeigt. Der Wert konnte in den zurückliegenden Wochen von Kursen in Höhe von weniger als 19 Euro auf mehr als 20 Euro klettern. Dort hat die Aktie trotz eines Rücksetzers zum Ende dieser Woche weiterhin eine stärkere Unterstützung etabliert. Damit kann sich der Wert in den kommenden Wochen nach ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.