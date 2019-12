Infineon Aktie: Potenzial bis zum alten Hoch!

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Infineon Aktie | ISIN:DE0006231004 | WKN:623100

Aktuelle Situation im Tageschart: Nachdem im letzten Monat der fallende Trend überwunden wurde, besteht durchaus Luft nach Norden. Zudem zeigen die Trendindikatoren eine bullische Situation an. Lediglich der Stochastik Oszillator, welcher für Kurzfristigkeit steht, notiert im überkauften Bereich. Der seit Juni dieses Jahres bestehende Aufwärtstrend ist natürlich weiter intakt. So gesehen darf es nun weiter in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung