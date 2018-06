Infineon Aktie: Ein Lebenszeichen!

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Die ständigen Kursverluste bei Infineon konnten am Freitagmorgen gestoppt werden. Die Märkte haben sich nach einer schwachen Entwicklung in der Woche wieder etwas erholt und Infineon profitiert dabei mit einem Plus von gut 3,5 Prozent besonders stark. Allerdings reicht das noch nicht, um jetzt schon von einer Trendwende zu sprechen. Die Aktie wird sich jetzt in den kommenden Tagen noch beweisen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.