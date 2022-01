Infineon-Aktie: Kurswende in Aussicht?

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Im Zuge der Schwäche im Tech-Sektor geriet auch die Infineon Aktie unter Druck, welche innerhalb weniger Tage um fast 15 Prozent in Richtung Süden abdriftete. Es scheint aber schon wieder Licht am Ende des Tunnels sichtbar zu werden und in der laufenden Woche könnten die Käufer nochmal eine Wende auf die Beine stellen.

Der heutige Montag brachte dem Titel bis zum Nachmittag ...



