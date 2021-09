Infineon-Aktie: Kaufen, Halten oder Verkaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Die Infineon-Aktie befindet sich seit Mitte Juli in einem Aufwärtstrend, in dem höhere Hochs auf höhere Tiefs folgen. Mitte September gelang dem Kurs der Ausbruch auf ein neues Mehrjahreshoch bei 38,50 Euro. An den folgenden Tagen realisierten die Anleger Gewinne und ließen den Kurs wieder etwas zurückkommen. In einem schwachen Gesamtmarkt sank das Papier am Montag auf ein 3-Wochen-Tief bei 35,21 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



