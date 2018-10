Infineon-Aktie: Kann der Abwärtstrend durchbrochen werden?

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Das Chartbild der Infineon-Aktie hat in den letzten Tagen erheblich gelitten. Die Aktie hat ein neues Jahrestief ausgebildet. Zunächst sah es so aus, als könnte der Kurs an der Unterstützung einen Wendepunkt etablieren, dem war am Ende aber nicht so.

4-Stundenchart im Blick: Positiver Handelstag trotz negativer Markteinflüsse

Der Aktie würden positive Überraschungen wirklich guttun und so kam es denn auch am Donnerstag. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Andreas Quirin.