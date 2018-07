Infineon-Aktie: Jetzt wird es dramatisch!

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Infineon ist am Montag gleich um rund 2 % nach unten gelaufen und hat damit ein deutlich schlechteres Ergebnis als der Markt erzielt. Dies sollte Investoren und Analysten aufschrecken, meinen charttechnische Spezialisten. Denn der Titel hat in den vergangenen Wochen ohnehin einen vergleichsweise schwachen Auftritt hingelegt. Dabei steuern die Kurse nun erneut auf einen möglichen Trendwechsel zu, so die Meinung der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.