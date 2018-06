Infineon-Aktie: Jetzt gilt es die Nerven zu behalten!

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Infineon ist am Montag massiv nach unten gerauscht. Der Wert büßte gleich mehr als 5 % ein, sodass die Charttechniker inzwischen auch vor einem weiteren Kursrutsch warnen. Die Aktie befindet sich demnach in einer heiklen Situation. Denn: Der Wert verzeichnet seit Tagen Verluste. So ging es innerhalb einer Woche um 8 % nach unten. Dies entspricht einem neuen kurzfristigen charttechnischen Abwärtstrend.

Der ... Mehr lesen...

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.